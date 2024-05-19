Жизнь президента Ирана Раиси под угрозой после крушения

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в случайном крушении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, а также в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом Симоньян написала в своем Telegram-канале.