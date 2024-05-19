Жизнь президента Ирана Раиси под угрозой после крушения

Фото: сайт Кремля
Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна находятся «под угрозой» после катастрофы их вертолета. Об этом информирует Reuters.
По словам неназванного иранского чиновника, Иран полон надежды, но информация, которая поступает с места посадки воздушного судна, вызывает крайне тяжелые опасения.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательная группа нашла место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном.
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Ранее сообщалось, что поисково-спасательная группа нашла место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном.
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Екатерина Коршунова