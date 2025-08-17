Москвич чуть не утонул в Таганрогском заливе во время празднования дня рождения
В Таганрогском заливе спасатели извлекли из затопленной трубы жителя Москвы, которому угрожала гибель, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Молодой человек приехал на побережье отпраздновать день рождения с друзьями и решил обследовать большую частично заполненную водой трубу. Когда он перестал подавать признаки жизни, компания вызвала экстренные службы — водолазам пришлось разрывать грунт, чтобы достать пострадавшего; его успели извлечь до того, как он захлебнулся.
Ранее в Геленджике во время погружения погиб 36-летний турист: инструктор оставил его без присмотра и заметил только тогда, когда мужчина оказался на дне. По данным, инструктор одновременно курировал две пары дайверов и отвлекался на кормление рыб и любование подводным миром.
Также в Верхнем Суздальском озере в Выборгском районе Петербурга утонули две сестры — 11 и 14 лет. Трагедия произошла 25 июля: дети ушли купаться и не вернулись, мать обратилась в службы спасения, после чего водолазы обнаружили их тела на глубине.
