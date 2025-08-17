Москвич чуть не утонул в Таганрогском заливе во время празднования дня рождения

17 августа 2025, 16:18

Москвич оказался в затопленной трубе Таганрогского залива и чуть не утонул

Фото: istockphoto/razaklatif

В Таганрогском заливе спасатели извлекли из затопленной трубы жителя Москвы, которому угрожала гибель, сообщает Telegram-канал Don Mash.