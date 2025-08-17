Адвокат из коллегии Сергея Жорина попросила СК возбудить дело о покушении

17 августа 2025, 16:11

Фото: istockphoto/blinow61

Адвокат Юлия Шуваева из коллегии Сергея Жорина, госпитализированная с травмами разной степени тяжести после избиения в центре Москвы, обратилась к Следственному комитету с просьбой возбудить уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сказано в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.





Письмо направлено в СК, поскольку нападавший, по словам Жорина, является спецсубъектом; начальника ведомства Александра Бастрыкина просят взять ситуацию под личный контроль.





«Прошу привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство, угрозы и причинение вреда здоровью», — следует из заявления Шуваевой.