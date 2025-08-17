Адвокат из коллегии Сергея Жорина попросила СК возбудить дело о покушении
Адвокат Юлия Шуваева из коллегии Сергея Жорина, госпитализированная с травмами разной степени тяжести после избиения в центре Москвы, обратилась к Следственному комитету с просьбой возбудить уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сказано в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Письмо направлено в СК, поскольку нападавший, по словам Жорина, является спецсубъектом; начальника ведомства Александра Бастрыкина просят взять ситуацию под личный контроль.
«Прошу привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство, угрозы и причинение вреда здоровью», — следует из заявления Шуваевой.
По данным Жорина, нападение произошло на проспекте Мира; Шуваева была жестоко избита и доставлена в одну из столичных больниц, где врачи оценили её состояние как стабильное. Мужчину, которого подозревают в нападении, установили, однако после допроса его отпустили — в связи с этим Жорин обращался к руководству полиции с требованием обратить внимание на произошедшее.
От дальнейших комментариев он отказался в интересах следствия.