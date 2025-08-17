Стрельба произошла в центре Киева
В центре Киева днём 17 августа произошла стрельба на Почтовой площади. Об инциденте сообщают украинские СМИ.
Подробности происшествия пока не раскрываются. СМИ опубликовали два видео, на которых слышны выстрелы, предположительно из автоматического оружия.
Официальной информации о пострадавших или причине стрельбы пока нет. Местные правоохранительные органы проводят проверку.
