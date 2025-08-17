В Иркутской области трехлетний мальчик погиб, провалившись в выгребную яму
В Иркутской области трехлетний мальчик погиб, упав в выгребную яму. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Трагедия произошла 13 августа в селе Поселье. В тот день ребенок пришел в гости к родственникам, живущим по соседству. Играя с подружкой во дворе, он открыл деревянную крышку отстойника и провалился внутрь.
Подоспевшие взрослые сразу оказали первую помощь, но малыш так и не пришел в сознание. Вскоре подоспела скорая и забрала его в больницу. Врачи три дня боролись за жизнь мальчика, но все усилия оказались тщетны.
Сейчас точные причины и обстоятельства смерти выясняет полиция. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде шестилетний мальчик погиб под завалами заброшенного гаража. В момент обрушения здания он проходил мимо него с отцом.
