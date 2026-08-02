Мужчина ел мухоморы для роста мышц и попал в реанимацию
Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли спортсмена, потерявшего сознание во время утренней пробежки из-за употребления ядовитых грибов. Об этом информирует пресс-служба медучреждения.
Москвич употреблял мухоморный порошок и капсулы с целью улучшить настроение и нарастить мышечную массу. Во время пробежки он почувствовал ухудшение координации, потерял сознание и был доставлен в реанимацию.
Другая пациентка также оказалась в больнице после употребления мухоморов в попытке повысить свою память. Обоим пострадавшим удалось выжить благодаря своевременному медицинскому вмешательству.
Врачи предупреждают, что мухоморный порошок содержит опасные вещества — мусцимол и иботеновую кислоту, которые могут серьезно повредить нервную систему и работу мозга. На текущий момент нет научно подтвержденных данных о пользе мухоморов для здоровья.
Читайте также: