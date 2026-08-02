Мужчина ел мухоморы для роста мышц и попал в реанимацию

02 августа 2026, 09:52

В Москве спасли спортсмена после отравления мухоморами

Фото: iStock/Lenorlux

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли спортсмена, потерявшего сознание во время утренней пробежки из-за употребления ядовитых грибов. Об этом информирует пресс-служба медучреждения.