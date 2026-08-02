В Приморье рухнул мост на дороге к селу Новороссия
В Приморье частично обрушился мост через реку Шкотовка. Прокуратура уже начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Конструкция находится на дороге, ведущей к селу Новороссия в Шкотовском округе. Движение по этому участку полностью перекрыто. В ходе проверки по факту инцидента будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию сооружения, а также за своевременное выявление и устранение дефектов.
По результатам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Вопросы восстановления проезда и безопасности дорожного движения на этом участке находятся на особом контроле прокуратуры.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге электромобиль насмерть сбил велосипедиста на пешеходном переходе. По словам свидетеля, в момент аварии авто могло двигаться на большой скорости. После удара пострадавшего отбросило на стену, затем он упал на проезжую часть.
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