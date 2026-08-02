Автобус врезался в окно кафе в Петербурге
Автобус врезался в окно кафе в Петербурге. Об этом информирует 78.ru.
Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте. Согласно предварительной информации, удар пришелся в окно заведения. В результате этого происшествия у автобуса было повреждено лобовое стекло.
На месте случившегося работают специалисты экстренных служб. Данные о пострадавших пока не поступали. В настоящее время устанавливаются все детали ДТП.
Ранее сообщалось, что две машины столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая на юге Москвы. Авария произошла около 07:50 по московскому времени в субботу, 1 августа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: