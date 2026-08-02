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Автобус врезался в окно кафе в Петербурге

Фото: iStock/conejota

Автобус врезался в окно кафе в Петербурге. Об этом информирует 78.ru.



Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте. Согласно предварительной информации, удар пришелся в окно заведения. В результате этого происшествия у автобуса было повреждено лобовое стекло.

На месте случившегося работают специалисты экстренных служб. Данные о пострадавших пока не поступали. В настоящее время устанавливаются все детали ДТП.

Ранее сообщалось, что две машины столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая на юге Москвы. Авария произошла около 07:50 по московскому времени в субботу, 1 августа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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