Россиянин расчленил друга пилой и утопил останки в реке из-за наркозависимости
В Калужской области мужчина после ссоры расчленил приятеля, а останки утопил в водоёме. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
В мае этого года в реке Лужа в Малоярославце обнаружили останки тела мужчины. Следствие установило подозреваемого — им оказался 49-летний местный житель Анатолий П.
Правоохранители задержали мужчину, он дал признательные показания. На допросе обвиняемый рассказал, что весной отдыхал со своим 52-летним приятелем. Между ними произошла ссора, и Анатолий нанёс другу около восьми ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался.
Чтобы избежать ответственности, подозреваемый расчленил тело пилой, разложил части в чемодан и пакеты и утопил останки в реке. После этого он уехал из Калужской области в Евпаторию. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
