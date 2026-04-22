Россиянин застрелил и расчленил собутыльника в Подмосковье — фото

22 апреля 2026, 19:08

Россиянин застрелил и расчленил собутыльника в Пушкино

Фото: ГСУ СКР и прокуратура Московской области

В подмосковном Пушкино раскрыли жестокое убийство с расчленением. Как пишет «МК», в ходе расследования установили два орудия преступления.





По данным следствия, двое мужчин распивали спиртные напитки, между ними возник конфликт. В ходе ссоры один из собутыльников выстрелил в другого из револьвера. С целью сокрытия преступления злоумышленник расчленил тело жертвы и вынес останки в лес. Орудие убийства — револьвер — он также утопил в реке.



Долго скрываться не удалось. Сестра погибшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что брат перестал выходить на связь с 4 апреля. Оперативники проанализировали все обстоятельства, отследили передвижения подозреваемого и пришли с вопросами к его собутыльнику.



Мужчина осознал, что отрицать вину бессмысленно, и дал признательные показания.



