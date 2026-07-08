Москвич из ревности разнёс кирпичом машину бывшей возлюбленной
В столице мужчина разбил автомобиль своей бывшей возлюбленной на почве ревности. Инцидент произошёл в районе Южное Медведково. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
По информации канала, женщина ночью вышла проветриться на балкон и увидела, как из подъезда вышел её экс-супруг. В руке у него находился кирпич. Мужчина направился к припаркованной машине и с силой бросил стройматериал в лобовое стекло.
Удар пришёлся в центральную часть и оставил серьёзные повреждения. Женщина сразу же позвонила в полицию и сообщила о случившемся. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.
Во время беседы со следователем мужчина признался, что таким образом выразил ревность к бывшей партнёрше. При этом он не отрицал, что действовал осознанно и намеренно повредил чужое имущество. В отношении задержанного теперь решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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