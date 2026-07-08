Москвич из ревности разнёс кирпичом машину бывшей возлюбленной

08 июля 2026, 10:22

В Южном Медведково мужчина кирпичом повредил автомобиль бывшей возлюбленной

Фото: Istock/thitiwat tapingkae

В столице мужчина разбил автомобиль своей бывшей возлюбленной на почве ревности. Инцидент произошёл в районе Южное Медведково. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».