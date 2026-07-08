На Урале две туристки рухнули со скалы, пытаясь сделать эффектное фото
На Урале две туристки сорвались со скалы во время попытки сделать эффектное фото. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Женщины 45 и 46 лет сплавлялись по реке Чусовой на катамаранах. Во время маршрута они поднялись на скалу Кын, чтобы сделать эффектные снимки. В какой-то момент туристки потеряли равновесие и упали вниз.
Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая получила тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице. Врачи оценивают её состояние как стабильное, угрозы жизни нет. Прокуратура Пермского края начала проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Самарской области. Там двое рабочих погибли при проведении земляных работ.
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