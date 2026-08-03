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В Новой Москве подростки устроили массовое ДТП на каршеринге и сбежали

Фото: Istock/Anton Novikov

Утром 2 августа в столице произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля под управлением несовершеннолетних. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Инцидент случился в Новых Ватутинках около 5:30 по местному времени, когда большинство жителей ещё не проснулись.

У многоквартирного дома прокатная машина врезалась в несколько припаркованных транспортных средств. Очевидцы рассказали, что каршеринг повредил два автомобиля и едва не задел третий. Припаркованный транспорт получил значительные механические повреждения.

Сообщается, что в момент ДТП в салоне находились шесть несовершеннолетних, которые покинули место аварии сразу после столкновения. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают участников инцидента.

Ольга Щелокова

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