В Новой Москве подростки устроили массовое ДТП на каршеринге и сбежали
Утром 2 августа в столице произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля под управлением несовершеннолетних. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент случился в Новых Ватутинках около 5:30 по местному времени, когда большинство жителей ещё не проснулись.
У многоквартирного дома прокатная машина врезалась в несколько припаркованных транспортных средств. Очевидцы рассказали, что каршеринг повредил два автомобиля и едва не задел третий. Припаркованный транспорт получил значительные механические повреждения.
Сообщается, что в момент ДТП в салоне находились шесть несовершеннолетних, которые покинули место аварии сразу после столкновения. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают участников инцидента.
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