Москвич изнасиловал сожительницу включённым погружным блендером
В Москве дальнобойщик два дня издевался над сожительницей, насилуя её погружным блендером. Об этом сообщает mk.ru.
49-летняя учительница познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Отношения развивались хорошо, и вскоре пара решила съехаться. Однако позже начался кошмар.
Выяснилось, что стоит москвичу выпить, как он становится агрессивным. В таком состоянии он регулярно избивал женщину, угрожал вылить ей на лицо раскалённое масло и душил. После таких издевательств пострадавшая даже попала в больницу, откуда не хотела возвращаться, однако сожителю удалось уговорить её.
Но лучше не стало. За последующие два дня мужчина срезал её волосы, несколько раз избил и изнасиловал всеми возможными способами. В один из дней он в течение восьми минут насиловал её включенным погружным блендером.
После этого дальнобойщик запер женщину в квартире и ушёл в неизвестном направлении. Еле живая учительница нашла в себе силы и покинула жильё, спрыгнув из окна со второго этажа.
Сейчас пострадавшая находится в больнице, а психа задержали.
