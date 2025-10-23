В Петербурге мигрант потрогал за ягодицы школьницу в метро
В Петербурге задержали мигранта за домогательства школьницы
В Петербурге задержали мигранта, который домогался школьницы в метро. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Отмечается, что 29-летний Хасанбей в понедельник, 20 октября, потрогал 14-летнюю девочку за ягодицы в вагоне метро между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». Об инциденте правоохранителям сообщил один из очевидцев. Позже с заявлением о домогательстве дочери в полицию обратилась мать школьницы.
Мужчину оперативно вычислили и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.
