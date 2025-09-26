Достижения.рф

Москвич изувечил мать молотком и воткнул нож ей в шею после ссоры

Фото: iStock/tiero

Неадекватный мужчина изувечил собственную мать молотком после скандала в Москве. Об этом сообщает телеканал НТВ.



Страшный инцидент произошёл на юго-западе столицы. Во время ссоры сын набросился на мать и нанёс ей несколько ударов по голове молотком. Женщина потеряла сознание и всю ночь истекала кровью.

Утром мужчина понял, что она ещё жива, и воткнул ей нож в шею, после чего сам вызвал скорую помощь. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии.

Теперь москвича будут судить по статье о покушении на убийство.

Анастасия Чинкова

