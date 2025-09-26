Суд вынес приговор россиянину, жестоко расправившемуся с женщиной на глазах её дочери
В Липецкой области суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за расправу над женщиной на глазах её дочери. Об этом региональное управление Следственного комитета России сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Трагедия произошла утром 18 февраля, когда 38-летний местный житель подъехал к дому 39-летней знакомой для выяснения отношений. Разговор состоялся в машине женщины, где пара сильно поругалась. В какой-то момент мужчина достал нож и нанёс жертве не менее 51 удара в шею, после чего ещё восемь раз ударил потерпевшую по голове. Всё это время на заднем сиденье находилась дочь женщины.
Позднее выяснилось, что поводом для ссоры стала ревность фигуранта. Мужчину признали виновным по статье Уголовного кодекса об убийстве с особой жестокостью. Его обязали выплатить семье убитой компенсацию в размере более 3,9 миллиона рублей.
Читайте также: