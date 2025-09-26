Суд вынес приговор россиянину, жестоко расправившемуся с женщиной на глазах её дочери

26 сентября 2025, 14:01

В Липецкой области мужчину приговорили к 17 годам колонии за убийство женщины

Фото: iStock/tiero

В Липецкой области суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за расправу над женщиной на глазах её дочери. Об этом региональное управление Следственного комитета России сообщило в беседе с «Лентой.ру».