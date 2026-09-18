В Подмосковье подросток на питбайке попал под колёса грузовика
В Московской области грузовик переехал подростка на питбайке. Подробности приводит пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария произошла в Одинцово. По предварительным сведениям, 16-летний водитель внедорожного мини-мотоцикла с попутчиком ехал по дороге и не справился с управлением. Транспортное средство упало, и люди вылетели из него.
«Пассажир попал под колёса двигавшегося в попутном направлении грузового автомобиля и скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Одинцовская прокуратура сообщила, что проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.