В Подмосковье подросток на питбайке попал под колёса грузовика

18 сентября 2026, 13:09

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Московской области грузовик переехал подростка на питбайке. Подробности приводит пресс-служба региональной прокуратуры.





Авария произошла в Одинцово. По предварительным сведениям, 16-летний водитель внедорожного мини-мотоцикла с попутчиком ехал по дороге и не справился с управлением. Транспортное средство упало, и люди вылетели из него.

«Пассажир попал под колёса двигавшегося в попутном направлении грузового автомобиля и скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.