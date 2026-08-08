Москвич купил дорогой телевизор и три года судился с маркетплейсом из-за брака

08 августа 2026, 12:21

Москвич спустя три года отсудил у маркетплейса 267 тысяч за телевизор с браком

Фото: Istock/Iuliia Mikhalitskaia

Житель Москвы через три года добился в суде возврата денег за товар с браком. Подробности приводит РИА Новости.