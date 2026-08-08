Москвич купил дорогой телевизор и три года судился с маркетплейсом из-за брака
Житель Москвы через три года добился в суде возврата денег за товар с браком. Подробности приводит РИА Новости.
В 2023 году мужчина заказал телевизор стоимостью 267 тысяч рублей с доставкой. Когда курьер приехал, он не дал покупателю проверить технику, сославшись на спешку, и заверил, что при обнаружении брака можно вернуть деньги в течение двух недель.
При осмотре телевизора покупатель увидел на экране серые пятна, похожие на капли воды. Мужчина неоднократно подавал заявки на возврат, но маркетплейс каждый раз отказывал, хотя покупатель прилагал фото и видео дефекта.
Через год москвич направил претензию, затем подал иск. Экспертиза подтвердила неисправность. Представители ответчика не явились в суд. Суд обязал маркетплейс выплатить стоимость телевизора, компенсацию морального вреда и расходы на юриста.
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