Москвич лишился дорогого электроскутера за пьяную езду
47-летнего жителя столицы привлекли к уголовной ответственности за управление электроскутером в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Прокуратура Москвы в мессенджере MAX.
Сотрудник ГИБДД остановил нарушителя на улице Моховой. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие опьянения. В суде фигурант полностью признал вину и пояснил, что выпил с коллегой после работы, а затем знакомый предложил ему прокатиться на электроскутере.
Ранее мужчина уже отбывал 10 суток ареста за отказ от медицинского освидетельствования. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года.
Электроскутер марки GT модель XI 1 стоимостью более 78 тысяч рублей конфисковали в доход государства. В надзорном ведомстве добавили, что сезон поездок на электроскутере для этого москвича не начнётся.
