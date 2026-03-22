В столичном фитнес-клубе беговая дорожка «зажевала» двухлетнего ребенка
В столичном фитнес-клубе «NRG-фитнес» в районе Южное Тушино двухлетнего ребёнка «зажевал» кардиотренажер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мать пришла на тренировку вместе с малышом и занималась на беговой дорожке, когда нога ребёнка соскользнула. Сообщается, что кроха находился на тренажере в носках — администратор клуба уточнил, что это нарушает правила техники безопасности учреждения.
В какой-то момент стопа малыша соскользнула с движущейся ленты, и палец застрял между подвижной частью оборудования и каркасом. Присутствующие в зале очевидцы попытались извлечь ногу самостоятельно, но не смогли этого сделать. Сотрудники клуба вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место и оказали пострадавшему необходимую помощь.
