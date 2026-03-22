В центре Петербурга из реки выловили тело мужчины, пропавшего 3 месяца назад
В центре Петербурга из реки Мойки у Красного моста достали тело мужчины. Об этом сообщает 78.ru.
Погибшему 37 лет. Он пропал три месяца назад: не выходил на связь с 31 декабря 2025 года, с 13 января его разыскивали как без вести пропавшего.
Установлено, что мужчина работал в Петербурге архитектором и дизайнером, он являлся индивидуальным предпринимателем. Бывшая жена погибшего рассказала изданию, что в последнее время экс-супруг находился в депрессии.
По её словам, у него были проблемы с алкоголем, при этом он много работал, чтобы погасить крупные долги по кредитам. Отмечается, что официального подтверждения этой информации ещё нет.
Ранее в Ленинградской области мужчина провалился под лёд и погиб.
Читайте также: