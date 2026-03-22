Российский школьник прыгал по крышам гаражей, провалился в щель и застрял

22 марта 2026, 15:11

В Новосибирске спасли школьника, застрявшего между гаражами

Фото: Istock/engineervoshkin

В Новосибирске спасатели освободили десятилетнего школьника, который застрял между гаражами. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба города.





Инцидент произошёл на улице Римского-Корсакова. Компания детей прыгала по крышам гаражей. Из-за плотного снега один из мальчиков не заметил промежутка между строениями, провалился и не смог самостоятельно выбраться.



На место прибыли спасатели Аварийно-спасательной службы города. Они обнаружили, что ребёнку мешает спуститься на землю дерево. Спасатели распилили ствол и освободили школьника.



Медицинская помощь мальчику не потребовалась — травм он не получил. Однако к моменту приезда спасателей потерпевший успел замерзнуть. Сотрудники передали его законным представителям.





