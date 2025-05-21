В Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки

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В подмосковных Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки, сообщил Телеграм-канал Mash.
Очевидцы отметили, что автобус следовал из Твери в столицу. Во время остановки мужчинам разрешили выйти покурить, двум из них из них удалось сбежать.
Уточнялось, что сбежавшие заключенные: 29-летний Григорьев Никита Владимирович и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич.
Григорьев — уроженец города Благое (Тверская область), его осудили за мошенничество (158 статья УК РФ), наркотики (228 УК РФ) и ограбление (161 УК РФ).
Шкарин родился в Твери. Мужчина отбывал срок в колонии за грабеж, мошенничество и убийство (105 УК РФ).
Ранее сообщалось, что джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Видео молниеносно распространилось в сети.
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Уточнялось, что сбежавшие заключенные: 29-летний Григорьев Никита Владимирович и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич.
Григорьев — уроженец города Благое (Тверская область), его осудили за мошенничество (158 статья УК РФ), наркотики (228 УК РФ) и ограбление (161 УК РФ).
Шкарин родился в Твери. Мужчина отбывал срок в колонии за грабеж, мошенничество и убийство (105 УК РФ).
Ранее сообщалось, что джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Видео молниеносно распространилось в сети.
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Ольга Енгалычева