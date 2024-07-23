Четырёхлетнего мальчика атаковала гадюка на подмосковной даче

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Мальчика четырёх лет укусила в ногу гадюка во время прогулки по подмосковному дачному участку, пострадавшего спасли специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Маленький пациент поступил в больницу с сильным отёком: пострадавшая правая нога была значительно больше левой. Специалисты сразу назначили пациенту все необходимое лечение», — говорится в сообщении.
В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.
Заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМДа Владимир Трунов отметил, что иногда дети не осознают, что их укусила змея. Они думают, что укололись чем-то. Но вскоре на укушенном участке появляются характерные синие пятна и начинается отёк. При осмотре можно заметить и место укуса: две ранки от змеиных зубов.
Специалист подчеркнул, что при укусе змеи важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, причем вне зависимости от возраста и самочувствия пострадавшего. Иначе прогноз может быть весьма неблагоприятным.
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