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Четырёхлетнего мальчика атаковала гадюка на подмосковной даче

23 июля 2024, 12:58
Фото: iStock/Matteo86

Фото: iStock/Matteo86

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Мальчика четырёх лет укусила в ногу гадюка во время прогулки по подмосковному дачному участку, пострадавшего спасли специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Маленький пациент поступил в больницу с сильным отёком: пострадавшая правая нога была значительно больше левой. Специалисты сразу назначили пациенту все необходимое лечение», — говорится в сообщении.

В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.



Заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМДа Владимир Трунов отметил, что иногда дети не осознают, что их укусила змея. Они думают, что укололись чем-то. Но вскоре на укушенном участке появляются характерные синие пятна и начинается отёк. При осмотре можно заметить и место укуса: две ранки от змеиных зубов.

Специалист подчеркнул, что при укусе змеи важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, причем вне зависимости от возраста и самочувствия пострадавшего. Иначе прогноз может быть весьма неблагоприятным.

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#подмосковье
Мясников раскрыл причины внезапного головокружения
Мясников: Головокружение может быть признаком проблем с ушами
23 июля 2024, 13:19

Фото: iStock/AndreyPopov

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.
«Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт, не заболевание нервной системы, это, как правило, проблема внутреннего уха. Имеется в виду головокружение. Это либо отложение кальциевого песочка в лабиринтах внутреннего уха, либо скопление жидкости, либо воспаление ткани лабиринта. В любом из этих случаев нужно принимать гормоны», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он рекомендовал при головокружениях обращаться прежде всего не к невропатологу, а именно к ЛОРу.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.

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#врач
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Диетолог Мещерякова назвала непригодные для ужина продукты
Диетолог Мещерякова не рекомендовала ужинать бобовыми и некоторыми видами мяса
22 июля 2024, 19:16

Фото: iStock/bhofack2

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.
«Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу — они идеально подходят для дневного времени. Эти продукты потребуют длительного процесса пищеварения, активной выработки ферментов», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.

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Диетолог Микитюк раскрыла, кому противопоказана редька
Диетолог Микитюк не рекомендовала овощ недавно перенесшим инфаркт
22 июля 2024, 18:51

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.
«Редьку нельзя употреблять больным подагрой, при проблемах с почками и печенью, а также тем, кто недавно перенес инфаркт», — отметила в беседе с NEWS.ru Микитюк.

Вместе с тем специалист заявила, что овощ сам по себе является очень полезным. Так, он содержит минеральные соли натрия, йода, кальция, магния, железа, калия и фосфора, а также витамины С, РР, В, В6, В2. Редька обладает антибактериальными свойствами, способствует активному пищеварению, выводит холестерин, яды и токсины.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что питаться майонезными жирными салатами в жару опасно из-за самого майонеза.

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#опасность
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#овощи
#продукты
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Врач Уляков развеял основные мифы о мозге человека
22 июля 2024, 18:44

Врач-невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков заявил, что мифами о человеческом мозге являются такие утверждения, как т, что этот орган используется нами всего на 10%, а также что у мужчин и женщин он различен.
Также врач назвал неправдой то, что мозг отдыхает ночью, не болит, растёт лишь до 18 лет. Мифом является и информация о том, что склонность к точным наукам или творчеству будет определяться тем, какое полушарие мозга более развито. Врач пояснил, что лба полушария одновременно вовлечены в работу мозга и не существуют одно без другого.

«Размер мозга никак не влияет на умственные способности человека, если речь не идет о патологии: слишком большом или маленьком головном мозге у взрослого человека. Несмотря на разницу в интеллектуальных способностях, с мозгом современного человека по размерам был сопоставим мозг Homo Sapiens, которые жили в Африке порядка двухсот тысяч лет назад», — добавил в беседе с Газета.ру Уляков.

Ранее главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг.

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#информация
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Участниками акции «Проверь здоровье в парке» стали более 650 жителей Подмосковья
22 июля 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

34 подмосковных парка охватила в минувшие выходные акция «Проверь своё здоровье в парке». Участниками стали более 650 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Акцию проводили в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других городских округах.
«Мы проводим акцию «Проверь своё здоровье в парке» уже третий год подряд. Видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные здоровье в парках проверили 653 человека, а с начала лета – более 5,5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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Мытищинские врачи извлекли из кишечника школьницы упаковочную плёнку
22 июля 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Мытищинской больницы спасли девочку-подростка, съевшую воздушно-пузырьковую плёнку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В детское травматологическое отделение стационара поступила 15-летняя девочка с сильной болью в животе. В ходе обследования у неё выявили наличие свободного газа в брюшной полости, что подтвердило нарушение целостности органа. Было решено срочно оперировать пациентку.
«То, с чем мы столкнулись, даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой плёнки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили повреждённую часть тонкой кишки и затем восстановили её. Операция прошла успешно. Теперь пациентке предстоит курс противоспаечной терапии», – рассказал заведующий детским травматологическим отделением больницы Владислав Смирнов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отметили в министерстве, врачам случалось находить во внутренних органах детей разные инородные тела – волосы, скрепки, шарики. Но такое случилось впервые. Когда пациентка пришла в сознание, её спросили, как «пупырка» попала внутрь. Она ответила, что «просто сильно задумалась, сидела и грызла».

Желание человека есть несъедобное носит название «пикацизм». Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками.

Причины пикацизма у детей и подростков могут быть разными – от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра. Родителям важно разобраться в проблеме и помочь ребенку, заключили в ведомстве.

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#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#хирург
#врачи
#пациенты
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Подмосковная санитарная авиация перевезла в этом году более 400 пациентов
22 июля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вертолёты санитарной авиации Подмосковья с начала года совершили 423 вылета – на 33 больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Санитарная авиация используется В Московской области для медицинской помощи пострадавшим в автоавариях и других происшествиях, а также перевозки пациентов из одной больницы в другую.
«Вертолётам не важны пробки или расстояние до нужной больницы – эвакуация пациента проходит максимально быстро. К тому же благодаря системе «Ночной старт» вылеты возможны и в тёмное время. С начала года вертолёты совершили 423 вылета, что на 33 больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью санавиации перевезены 411 пациентов, в том числе 276 детей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Они следят за состоянием пациента в течение перелёта и при необходимости помогают, применяя современное медицинское оборудование, которым оснащены вертолёты.

Как отметили в министерстве, в основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы, ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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#минздрав мо
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#пациенты
#перевозки
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Врач предупредил о разрушительных последствиях употребления алкоголя перед сном
Психиатр Титков: употребление вечером алкоголя повышает риск храпа и апноэ во сне
22 июля 2024, 02:34

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Употребление алкоголя в вечернее время снижает качество сна, заявил кандидат медицинских наук, психиатр и специалист по аддикциям Европейского медицинского центра (ЕМС) в интервью «Ленте.ру».
По словам доктора, алкоголь обладает седативным эффектом, но он длится непродолжительное время. Поэтому употребление алкоголя вечером часто приводит к пробуждению людей ночью. При этом сон становится фрагментарным и некачественным, поскольку алкоголь подавляет фазы быстрого и медленного сна, добавил специалист.

Еще один побочный эффект привычки пить перед сном – чрезмерное расслабление мышц верхних дыхательных путей. Это повышает риск возникновения храпа и апноэ во время сна, добавил психиатр.

«Кроме того, алкоголь нарушает баланс гормонов, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В частности, спиртосодержащие напитки перед сном снижают выработку мелатонина. А он обладает диуретическим эффектом. Позывы к мочеиспусканию учащаются, это приводит к необходимости вставать ночью в туалет и прерывает сон», – заявил собеседник издания.

Титков отметил, что распространенное мнение, будто алкоголь помогает заснуть, связано с быстрым наступлением сонливости после нескольких бокалов. Однако это ложное представление об улучшении качества сна не имеет ничего общего с реальностью.

«На самом деле на смену седативному эффекту алкоголя быстро приходят нарушения сна из-за процесса усвоения спиртных напитков в организме», – отметил врач.

Ранее доктор медицинских наук, уролог Николай Григорьев развенчал широко распространенный миф о влиянии алкоголя на мужское здоровье. По его словам, не существует конкретного алкогольного напитка или количества, которое было бы безопасно для мужской фертильности и потенции.

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#алкоголь
#здоровье
#сон
#врач
#психиатр
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Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила в РФ единичны
21 июля 2024, 14:57

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Случаи лихорадки Западного Нила в РФ являются единичными. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — говорится в релизе.

Известно, что в Израиле за текущий год зафиксирован рекорд по заболеваемости за четверть века. Там заразились уже 440 человек, из которых умерло 32 человека. Лихорадка Западного Нила распространена в жарких странах, в частности, Вьетнаме, Египте, Таиланде, Индии и других. Примерно, у 70-80% пациентов она протекает без симптомов, у остальных может быть повышенная температура, головная боль, диарея и прочая симптоматика.

Заражение происходит через кровососущих насекомых, источником инфекции может быть ворона или голубь. Рекомендуется пользоваться средствами для отпугивания насекомых.

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#россия
#болезни
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#роспотребнадзор
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