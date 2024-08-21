В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил мужчине половой орган

Фото: iStock/Gervase Laundrie
Змея прокусила мошонку жителю Таиланда, когда тот сидел на унитазе. Рептилия неожиданно вылезла из слива, о чем мужчина рассказал в социальных сетях.
По словам пострадавшего, он почувствовал острую боль в районе гениталий, опустил руку и понял, что его кусает змея. Это сильно напугало человека. Защищаясь, пресмыкающееся также успело укусить тайца за руку.
Не зная, что делать, мужчина в панике вытащил змею из унитаза и принялся бить ершиком, пока в итоге не оглушил. После искусанный позвонил спасателям. Прибывшие на место эксперты констатировали, что змея не ядовитая, поэтому его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Инцидент вызвал широкий резонанс среди местных, которые теперь с опаской посещают санузлы.
В начале августа в Москве экзотическая ядовитая змея укусила 17-летнего подростка. От укуса голубой куфии парень попал в больницу. После выяснилось, что москвичи держали дома террариум со змеями.
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Житель Индии до смерти искусал ядовитую змею
Не зная, что делать, мужчина в панике вытащил змею из унитаза и принялся бить ершиком, пока в итоге не оглушил. После искусанный позвонил спасателям. Прибывшие на место эксперты констатировали, что змея не ядовитая, поэтому его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Инцидент вызвал широкий резонанс среди местных, которые теперь с опаской посещают санузлы.
В начале августа в Москве экзотическая ядовитая змея укусила 17-летнего подростка. От укуса голубой куфии парень попал в больницу. После выяснилось, что москвичи держали дома террариум со змеями.
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Лия Мурадьян