Москвич надругался над маленьким племянником, когда тот смотрел мультики

11 декабря 2025, 19:53

Житель Москвы домогался трехлетнего племянника во время просмотра мультиков

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве дядю заподозрили в сексуальном насилии над трехлетним племянником. Подробности приводит mk.ru.





По данным издания, все произошло в Лефортово, когда пьяный мужчина вместе с племянником смотрел мультики на кухне. Мама и бабушка, находясь в соседней комнате, заметили, что в квартире стало слишком тихо, и решили проверить ребенка. На кухне они увидели его без одежды. Оказалось, что в какой-то момент дядя надругался над мальчиком.

«Медицинская экспертиза подтвердила факт насильственных действий сексуального характера над ребенком, мужчину арестовали», – говорится в сообщении.