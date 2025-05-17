Москвич напал на маму с ребёнком из-за парковки около детсада

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Мужчина напал на маму с ребёнком из-за парковки около детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл в столичном Савёловском районе, около детсада №1575. Мама привезла ребёнка и оставила автомобиль около входа. Вернувшись к машине, она увидела мужчину, с которым вступила в конфликт.
Со слов Маргариты, она отлучилась всего на 5 минут, что не понравилось водителю другого авто, который не смог выехать. Мужчина начал нецензурно выражаться, а затем налетел на женщину и попытался отобрать у неё телефон. Когда ему не удалось этого сделать, он нанёс ей два удара по голове и один в область колена.
В результате, москвичка вызвала полицейских и написала заявление. Маргариту госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у неё подкожную гематому в голове, ушиб мягких тканей колена и кровоподтёки на кисти.
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Со слов Маргариты, она отлучилась всего на 5 минут, что не понравилось водителю другого авто, который не смог выехать. Мужчина начал нецензурно выражаться, а затем налетел на женщину и попытался отобрать у неё телефон. Когда ему не удалось этого сделать, он нанёс ей два удара по голове и один в область колена.
В результате, москвичка вызвала полицейских и написала заявление. Маргариту госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у неё подкожную гематому в голове, ушиб мягких тканей колена и кровоподтёки на кисти.
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Анастасия Чинкова