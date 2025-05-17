В Подмосковье столкнулись автобус и грузовик, пострадали более 10 человек

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
В Раменском округе Подмосковья при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 14 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Прокуратура Московской области в своём Telegram-канале.
По предварительной версии, легковой автомобиль Kia во время перестроения столкнулся с грузовиком, после чего в них въехал рейсовый автобус. Среди пострадавших – водитель автобуса и его пассажиры, в том числе дети.
Авария произошла в субботу, в районе 15:00 на 36-м километре трассы М-5 Урал.
Установление обстоятельств ДТП взято под контроль Раменской городской прокуратурой.
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Авария произошла в субботу, в районе 15:00 на 36-м километре трассы М-5 Урал.
Установление обстоятельств ДТП взято под контроль Раменской городской прокуратурой.
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Анастасия Чинкова