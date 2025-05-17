В Москве обвиняемую в терроризме студентку перевели в СИЗО за попытку побега в Грузию

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Останкинский суд Москвы перевёл в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации студентку, которая сбежала из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости, приводя данные судебных материалов.
Отмечается, что студентка второго курса ФГАУ ВО «Государственный университет просвещения» Полина Костикова нарушили домашний арест. Девушка пыталась пересечь госграницу с Грузией на такси. Её задержали сотрудники ДПС на федеральной трассе после проверки автомобиля.
Напомним, что Костикову обвиняют в терроризме. По версии следствия, она участвовала в деятельности террористических организаций «Азов»* и «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. Предполагается, что она финансировала их во время нахождения за границей, а по возвращении в Россию стала искать новых участников.
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Напомним, что Костикову обвиняют в терроризме. По версии следствия, она участвовала в деятельности террористических организаций «Азов»* и «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. Предполагается, что она финансировала их во время нахождения за границей, а по возвращении в Россию стала искать новых участников.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова