Москвич напал с ножом на жену за замечание о смешивании алкоголя с таблетками
В Москве задержали 43-летнего мужчину за нападение с ножом на супругу и несовершеннолетнего сына. Инцидент произошёл вечером в квартире на Линейном проезде, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, мужчина употреблял алкоголь и лекарственные препараты. Его 39-летняя жена сделала ему замечание из-за опасного сочетания спиртного с таблетками. После этого злоумышленник схватил нож и набросился на женщину, а затем на их 13-летнего сына.
Медики диагностировали у пострадавшей не менее четырёх ножевых ранений, у ребёнка — не менее восьми. Трагедии удалось избежать: мать и сын смогли выбежать из квартиры и укрыться у соседей.
Вскоре на место прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Подозреваемого оперативно задержали. С ним работают следователи столичного управления СК. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Женщина и ребёнок госпитализированы, их состояние уточняется.
