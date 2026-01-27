Москвич напал с ножом на жену за замечание о смешивании алкоголя с таблетками

27 января 2026, 11:40

Фото: iStock/zoka74

В Москве задержали 43-летнего мужчину за нападение с ножом на супругу и несовершеннолетнего сына. Инцидент произошёл вечером в квартире на Линейном проезде, сообщает Telegram-канал Baza.