Села к нему в машину и не вернулась: рецидивист сжёг тело школьницы и развеял прах

27 января 2026, 11:26

На Урале приговорили рецидивиста за убийство и сожжение 13-летней девочки

Фото: iStock/ronstik

Пригородный районный суд Свердловской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого мужчину за убийство 13-летней девочки, которое он совершил в 2007 году. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.