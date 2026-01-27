Села к нему в машину и не вернулась: рецидивист сжёг тело школьницы и развеял прах
Пригородный районный суд Свердловской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого мужчину за убийство 13-летней девочки, которое он совершил в 2007 году. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
В мае 2007 года школьница из Пригородного района под Нижним Тагилом вышла из дома и пропала. Несколько лет она числилась без вести пропавшей. Спустя годы в результате оперативно-следственных мероприятий правоохранительным органам удалось установить причастность к исчезновению ребёнка местного жителя Сергея Березовича.
Как оказалось, в день преступления девочка села к мужчине в автомобиль. В селе Николо-Павловское между ними произошёл конфликт, в ходе которого Березович задушил подростка. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело в лесополосу и на протяжении нескольких часов сжигал его. Оставшиеся фрагменты мужчина собрал и уничтожил в печи собственной бани, а прах развеял над рекой Чусовой.
На суде подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 11 лет лишения свободы за убийство, однако с учётом ранее вынесенных приговоров за преступления против несовершеннолетних окончательный срок наказания составил 20 лет колонии строгого режима.
По информации МВД, в начале 2000-х годов мужчину уже судили за развратные действия в отношении малолетнего. В 2023 году он вновь получил реальный срок за преступление против половой неприкосновенности другого несовершеннолетнего.
