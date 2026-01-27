В Приморье 63-летняя фанатка K-pop-группы перевела мошенникам 600 тыс рублей

27 января 2026, 10:47

Фото: iStock/blinow61

В Дальнереченске 63-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые представились участниками популярной корейской поп-группы и предложили создать благотворительный фонд. Об этом сообщил Telegram-канал, близкий к силовым структурам.