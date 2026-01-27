В Приморье 63-летняя фанатка K-pop-группы перевела мошенникам 600 тыс рублей
В Дальнереченске 63-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые представились участниками популярной корейской поп-группы и предложили создать благотворительный фонд. Об этом сообщил Telegram-канал, близкий к силовым структурам.
По версии следствия, злоумышленник связался с пенсионеркой в мессенджере, представившись известным K-pop-артистом. В ходе переписки он предложил открыть совместный благотворительный фонд и сообщил, что якобы отправил посылку с крупной суммой денег. Позже с женщиной связались лжесотрудники таможни, которые потребовали оплатить «налог» за перевод средств. Потерпевшая перевела 325 тысяч рублей.
После этого мошенники продолжили обман, заявив, что артист собирается прилететь в Россию. Под предлогом оплаты авиабилетов, организации встреч и совместного досуга женщина отправила еще 317 тысяч рублей. Для придания правдоподобия злоумышленники использовали видеозвонки с двойником артиста и переводчика с корейского языка.
После получения последнего перевода связь с «артистом» и его «командой» прекратилась. Общий ущерб составил более 640 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.
Читайте также: