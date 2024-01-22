Москвич напился и набросился с кулаками на годовалую дочь

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В Москве мужчина напился и избил годовалую дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, к сотрудникам правоохранительных органов обратилась 25-летняя мать малышки. Она объяснила, что ее гражданский муж перебрал со спиртным и два раза ударил по лицу. Девушку отвезли в больницу с ребенком, а неадеквата доставили в отдел для разбирательства. Оперативники продолжают проверку.
До этого стало известно, что в Котовском районе Волгоградской области женщину обвинил в регулярных избиениях шестилетней падчерицы-инвалида. По данным следствия, 29-летняя мачеха систематично издевалось над падчерицей из-за ее якобы плохого поведения. Однажды она даже угрожала девочке с ножом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак