Уроженку Казахстана обвинили в госизмене
Уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой, задержанной в июне 2025 года в Санкт-Петербурге, предъявили новое обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Изначально женщина проходила по статьям «Пособничество в содействии террористической деятельности». Теперь в деле появилась статья «Государственная измена».
По данным ФСБ, она действовала по заданию украинских спецслужб. Утверждается, что фигурантка собирала сведения о местах жительства российских военнослужащих Министерства обороны, а также об автомобилях, которыми пользовались они и члены их семей, для последующего совершения теракта.
В ведомстве добавили, что при задержании у подозреваемой изъяли средства связи с перепиской с кураторами, находящимися на Украине. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд отправил Чумакову в СИЗО.