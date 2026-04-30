Уроженку Казахстана обвинили в госизмене

30 апреля 2026, 21:56

Арестованной за слежку за ВС РФ уроженке Казахстана предъявили госизмену

Уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой, задержанной в июне 2025 года в Санкт-Петербурге, предъявили новое обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.





Изначально женщина проходила по статьям «Пособничество в содействии террористической деятельности». Теперь в деле появилась статья «Государственная измена».



По данным ФСБ, она действовала по заданию украинских спецслужб. Утверждается, что фигурантка собирала сведения о местах жительства российских военнослужащих Министерства обороны, а также об автомобилях, которыми пользовались они и члены их семей, для последующего совершения теракта.



В ведомстве добавили, что при задержании у подозреваемой изъяли средства связи с перепиской с кураторами, находящимися на Украине. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд отправил Чумакову в СИЗО.



