Мужчину обвинили в госизмене и арестовали в Белгородской области

В Белгородской области по обвинению в госизмене арестовали местного жителя, собиравшего и передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные об объектах критической инфраструктуры. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.





В ведомстве уточнили, что в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.



По данным следствия, мужчину завербовал представитель украинских силовиков через Telegram. За денежное вознаграждение он передавал противнику сведения об объектах критической инфраструктуры. Установили, что фигурант тайно разместил видеокамеру на местности, направив её на автодорожный мост над железнодорожными путями, после чего предоставил сотруднику СБУ удалённый доступ к управлению устройством для сбора информации о транспортном объекте.



Кроме того, по заданию украинского куратора обвиняемый вёл разведку у дома сотрудника государственного оборонного предприятия, делал фото и видео территории и направлял материалы в СБУ, добавили в ФСБ.



