В ДНР бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили схрон ВСУ с оружием

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В Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон устроили боевики ВСУ при отступлении.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в тайнике были обнаружены пять автоматов Калашникова (АКС-74), 12 запалов для гранат ударно-дистанционного запала (УДЗ), две ручные гранаты (РГН), тротиловые шашки, а также взрывчатое вещество, скорее всего, тротил для их изготовления.
Все взрывоопасные предметы были уничтожены на месте с помощью накладного заряда. Оружие поступит в российские арсеналы. Это далеко не первый случай, когда сотрудники Росгвардии находят тайники с оружием и боеприпасами, оставленные ВСУ. Ранее схроны были обнаружены на территории Херсонской и Запорожской областей.
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Александр Бойцов