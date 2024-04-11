В Подмосковье обнаружили схрон с оружием обвиняемого в расстреле полицейских

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Полицейские обнаружили тайник с оружием, принадлежащий обвиняемому в расстреле полицейских в Щёлкове Василию Бурякову. Об этом сообщает СК РФ.
«Следователями и криминалистами подмосковного СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что у преступника нашли автомат, пистолет, патроны и гильзы, а также контейнеры с веществом, похожим на наркотики.
Напомним, подозреваемого удалось задержать 11 апреля в Тверской области. Поймать сбежавшего наркоторговца-байкера удалось сотрудникам ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемый признал вину.
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Элина Позднякова