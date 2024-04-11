В Подмосковье обнаружили схрон с оружием обвиняемого в расстреле полицейских

Василий Буряков, задержанный по подозрению в нападении на полицейских на проселочной дороге в Подмосковье, признал свою вину на первом допросе. Об этом 11 апреля сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, опубликовав видео допроса. Мужчина был арестован на территории Тверской области через четыре дня после происшествия.