Москвич с женой и детьми получил 13 суток за домогательство к пассажирке в метро
Столичный суд назначил 13 суток ареста мужчине с женой и детьми за домогательства к пассажирке метро. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вечером в начале апреля 30-летний Мирзоали Д. ехал на электропоезде в районе станции «Пролетарская» на Таганско-Краснопресненской линии. В вагоне он потрогал девушку за ягодицу.
Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре правоохранители задержали мужчину. В суде Мирзоали признал вину и раскаялся. Гражданин пояснил, что не является инвалидом, не имеет психических заболеваний, и рассказал о своей семье, жене и детях.
Отмечается, что в соцсетях обвиняемого указан статус: «Девушка должна быть не на одну ночь, а на всю жизнь», при этом семейное положение — «В активном поиске». Таганский суд привлёк его к административной ответственности и арестовал на 13 суток за мелкое хулиганство.
