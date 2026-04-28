Житель Индии принёс скелет сестры в банк, чтобы снять её деньги
Житель индийского штата Одиша принёс в отделение банка скелет своей сестры. Как сообщает India Today, таким образом он попытался доказать её смерть и снять деньги со счёта.
Женщина скончалась от болезни в январе. На её счёте осталось около 20 тысяч рупий (примерно 210 долларов). Мужчина зашёл в сельское отделение банка с тем, что он назвал доказательством смерти — скелетом сестры.
Индиец пояснил, что пошёл на это от отчаяния. Он несколько раз пытался снять деньги со счёта умершей, но сотрудники банка не слушали его и требовали привести «владелицу счёта». Ситуация приобрела вирусное распространение и «потрясла всю страну».
Позже в Indian Overseas Bank опровергли информацию о том, что сотрудники требовали физического присутствия умершей. Местные власти заявили, что банку необходимо как можно быстрее выплатить средства. Полицейские присутствовали при перезахоронении скелета женщины.
