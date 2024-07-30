В Екатеринбурге полыхает завод: последние данные с места ЧП

Фото: istockphoto.com/Distortion Media
В Екатеринбурге горит известный завод НПО «Автоматики», сообщают «Известия». Очевидцы сообщают, что огонь распространяется стремительно. Пожарные уже прибыли на место.
Вечером 30 июля в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на НПО «Автоматики», расположенном на улице Начдива Васильева, 1/1. Пожарные получили первые сообщения о возгорании в 18:45.
Свидетели сообщают, что от здания завода виден огромный столб черного дыма. По данным на текущий момент, огонь охватил один из цехов предприятия и перекинулся на крышу. Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров, и огонь распространяется интенсивно.
Читайте также:
МЧС: На востоке Москвы горит трёхэтажное административное здание.
ГУ МЧС: В Тольятти случился пожар площадью 200 кв.м. на химзаводе «Куйбышевазот».
В Ростове-на-Дону произошел пожар на полигоне бытовых отходов.
Свидетели сообщают, что от здания завода виден огромный столб черного дыма. По данным на текущий момент, огонь охватил один из цехов предприятия и перекинулся на крышу. Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров, и огонь распространяется интенсивно.
«Загорелась уже вторая крыша. Пожарные приехали, но куски крыши летят, дым очень черный,» — отмечают очевидцы.Представители НПО «Автоматики» пока не комментируют ситуацию. Завод занимается производством систем управления для ракет-носителей «Союз-2», включая платы и микросхемы. Также в здании находятся симуляторы блока управления ракет-носителей, которые имитируют пульты космодромов.
Читайте также:
МЧС: На востоке Москвы горит трёхэтажное административное здание.
ГУ МЧС: В Тольятти случился пожар площадью 200 кв.м. на химзаводе «Куйбышевазот».
В Ростове-на-Дону произошел пожар на полигоне бытовых отходов.
Елена Перлова