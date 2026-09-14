Москвич обливал зелёнкой прохожих из-за злости после лечения от наркозависимости
Житель столицы брызгал зелёнкой в прохожих из-за плохого настроения после лечения от наркозависимости. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вечером 27 августа жители одной из московских улиц позвонили в полицию. Они сообщили о неадекватном мужчине. Москвич кричал на прохожих и брызгал в них раствором бриллиантового зелёного. Это средство оставляет яркие пятна и очень трудно отмывается с кожи, одежды и вещей.
Полицейские оперативно приехали на место и задержали нарушителя спокойствия. После задержания мужчина дал пояснения. Он рассказал, что проходил реабилитацию от наркотической зависимости.
Однако после пройденного лечения он чувствовал злость и вымещал её на случайных прохожих. Суд рассмотрел дело о мелком хулиганстве. Обвиняемый признал свою вину. Судья выслушал обстоятельства дела и назначил ему 10 суток административного ареста.
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