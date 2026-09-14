В Приморском крае 11-летний мальчик получил ожоги 45% тела после удара током

14 сентября 2026, 11:08

В Приморье 11-летний мальчик получил удар током на крыше вагона поезда

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Приморском крае 11-летний мальчик получил удар током на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья, инцидент произошёл вечером 13 сентября на железнодорожной станции Михайловского района.