В Приморском крае 11-летний мальчик получил ожоги 45% тела после удара током
В Приморском крае 11-летний мальчик получил удар током на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья, инцидент произошёл вечером 13 сентября на железнодорожной станции Михайловского района.
Ребёнок забрался на крышу вагона поезда, и там его поразил электрический ток. После этого мальчика в крайне тяжёлом состоянии доставили в Михайловскую центральную районную больницу.
Врачи диагностировали у него ожоги 45% поверхности тела, более 30% из них — четвёртой степени. Сейчас потерпевший находится в Дальневосточном окружном медицинском центре ФМБА России, где ему оказывают необходимую помощь.
Уссурийская транспортная прокуратура уже проводит проверку. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности на объектах железнодорожного транспорта и работу органов системы профилактики безнадзорности.
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