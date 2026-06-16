У магазина в центре Москвы оцепили здание
Оперативные службы оцепили территорию у одного из зданий после обнаружения подозрительных предметов. Из помещений эвакуировали 35 человек, включая троих несовершеннолетних, пишет РЕН ТВ.
На месте происшествия работают взрывотехники, которым предстоит идентифицировать природу находок. По предварительным данным, которые распространяют телеграм-каналы, обнаруженные объекты могут оказаться муляжами боеприпасов, используемыми в страйкболе.
Официальных комментариев от правоохранительных органов на текущий момент не поступало. Подробности уточняются.
Ранее здание школы оцепили в Чите в Забайкальском крае. Детали в нашем материале.
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