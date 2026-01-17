Москвич оставил двухлетнего сына спать на улице, а сам пошёл в кафе
В Москве мужчина оставил двухлетнего сына спать на улице и зашёл в кафе. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
36-летний Сейран пояснил, что снял ролик во время прогулки с сыном. По его словам, после активных игр ребёнок устал и заснул на тюбинге. Отец решил его не будить. Он сел у окна ближайшего кафе и начал записывать реакции прохожих на спящего малыша.
Когда люди останавливались или пытались разбудить мальчика, Сейран жестами показывал, что ситуация под контролем и он — родитель. Однако вскоре у ребёнка остановилась женщина, которая начала громко возмущаться.
На объяснения мужчины она не реагировала и вызвала полицию. Дожидаться прибытия сотрудников правоохранительных органов отец не стал. Он забрал сына и ушёл с места до приезда полицейских.
Читайте также: