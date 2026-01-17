В порту Италии из-за санкций ЕС задержали судно с металлом из Новороссийска
Финансовая гвардия Италии задержала в порту Бриндизи грузовое судно. На его борту находилось 33 тысячи тонн чёрных металлов. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Ведомство утверждает, что корабль заходил в порт Новороссийска. Он находился там с 13 по 16 ноября 2025 года и, по сведениям властей, осуществлял погрузку грузов, что запрещено санкциями Европейского союза.
Инспекторы проверили судовые документы. Они выявили в них факты подделки и искажения информации. Правоохранительные органы начали следствие по факту уклонения от санкций ЕС. В рамках этого дела сейчас фигурируют судовладелец, импортёр груза и несколько членов экипажа задержанного корабля.
Ранее сообщалось о происшествии в Таиланде, где затонула лодка с русскоговорящими туристами.
Читайте также: