В Москве самосвал застрял под мостом и перекрыл движение у метро «Технопарк»
В Москве самосвал застрял под мостом рядом со станцией метро «Технопарк» и перекрыл фрагмент проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По предварительной информации, водитель большегруза неверно оценил высоту моста, что привело к столкновению. Очевидцы рассказали, что кузов грузовика сильно задел пролёт конструкции. В результате аварии движение в районе происшествия значительно осложнилось. Некоторым водителям приходится менять маршрут и объезжать место ДТП.
На место инцидента оперативно прибыли экипажи ГИБДД и полиции. Сотрудники правоохранительных органов организовали работу на месте и регулируют движение. Информации о пострадавших нет — авария обошлась без жертв. Сейчас специалисты оценивают обстановку и ищут способ освободить автомобиль.
Ранее сообщалось об аварии на северо-западе Москвы с выездом на рельсы.
