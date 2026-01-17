В российской сауне утонул пятилетний ребёнок
В Амурской области расследуют гибель несовершеннолетнего в сауне
В Амурской области маленький ребёнок утонул в частной сауне. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Пятилетний мальчик из Благовещенска гостил в Белогорске. В момент происшествия он вместе со взрослыми находился в сауне, которая расположена у физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова. Там и произошёл несчастный случай — ребёнок утонул.
По предварительной информации, заведение принадлежит местной предпринимательнице Светлане Бабий. На место оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, полиции и следственных органов. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
