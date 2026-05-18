Москвич отсудил почти полмиллиона у турагентства за испорченные майские праздники
Москвич отсудил у турагентства почти полмиллиона рублей из-за испорченных майских праздников. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Потребитель приобрёл путёвку в Узбекистан на двоих с 3 по 9 мая в ООО «Мэритур» за 240 тысяч рублей. На эти средства турагент должен был организовать через туроператора перелёты, трансфер, проживание, питание, экскурсии и медицинскую страховку.
Ближе к дате поездки организатор перестал отвечать на сообщения, в том числе на досудебную претензию. Когда потребитель обратился к туроператору, сотрудники сообщили ему, что турагент не переводил им деньги и не заключал никаких договоров. Тогда клиент решил обратиться в столичный Роспотребнадзор, а затем в суд. Суд постановил взыскать с ООО «Мэритур» 450 тысяч рублей.
