Москвич отсудил у маркетплейса пятикратный кешбэк за отказ выдать заказ на ПВЗ
Москвич через год добился через суд пятикратного кешбэка от интернет-магазина за отказ выдать заказ на пункте выдачи. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Житель юго-востока Москвы заказал в интернете новую сантехнику для ванной на сумму более девяти тысяч рублей. Покупатель успешно оплатил товар, а магазин доставил заказ на пункт выдачи.
Однако в день получения покупки на ПВЗ сотрудники отказались отдавать мужчине его заказ. Получить покупку не удалось. В итоге москвич остался без денег и без товара. Магазин отказался возвращать средства.
Мужчина направил досудебную претензию, а затем обратился в суд. Все разбирательства заняли у него чуть больше года. Мировой судья постановил вернуть все средства и выплатить штраф, компенсацию морального вреда и другие неустойки. Общая сумма составила 52 980 рублей — это в пять раз превысило стоимость покупки.
